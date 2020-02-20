На Закарпатье члены УИК незаконно выдавали бюллетени

В Иршавском районе девять членов ДКВ признали свою вину в незаконной выдаче бюллетеней для голосования в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины

В Иршавском районе девять членов ДКВ признали свою вину в незаконной выдаче бюллетеней для голосования в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины

Как передает RegionNews со ссылкой на Прокуратуру Закарпатской области, речь идет о трех членов избирательной комиссии в селе Сухая Иршавского района. Правоохранителями собраны доказательства, что подозреваемые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины выдали избирательные бюллетени лицам, которые не имели права их получать. Бюллетени выдавались на имена лиц, которые в день выборов находились за границей или не явились на участки для голосования, ч.2 ст.158-1 УК Украины. Судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с избирательным процессом на протяжении 2 лет. На основании ст. 75 УК Украины, обвиняемых освободили от отбывания основного наказания с назначением испытательного срока один год. В настоящее время девять обвиняемых членов УИК 69 одномандатного избирательного округа признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.

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