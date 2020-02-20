У главы российской администрации Симферополя новый заместитель
Подконтрольный России городской совет Симферополя утвердил нового заместителя главы российской администрации города
Подконтрольный России городской совет Симферополя утвердил нового заместителя главы российской администрации города
Об этом сообщает RegionNews со ссылко на крымский сайт Крыминформ.
Так, новым замом Елены Проценко стал Владимир Паринов. Соответствующее решение принято на сессии горсовета 20 февраля.
Сообщается, сто Паринов будет курировать сферу земельных и имущественных отношений.
Ранее он возглавлял "департамент развития муниципальной собственности" в структуре российской администрации города.
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- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
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