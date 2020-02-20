16:25  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
13:42  20 февраля
Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 15:27

У главы российской администрации Симферополя новый заместитель

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 15:27
Читайте також українською мовою
Подконтрольный России городской совет Симферополя утвердил нового заместителя главы российской администрации города
Фото: Крыминформ
Подконтрольный России городской совет Симферополя утвердил нового заместителя главы российской администрации города

Об этом сообщает RegionNews со ссылко на крымский сайт Крыминформ.

Так, новым замом Елены Проценко стал Владимир Паринов. Соответствующее решение принято на сессии горсовета 20 февраля.

Сообщается, сто Паринов будет курировать сферу земельных и имущественных отношений.

Ранее он возглавлял "департамент развития муниципальной собственности" в структуре российской администрации города.


Крым
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:25
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »