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20 февраля 2020, 15:09 5

Мариупольский меткомбинат заплатил 10 миллионов штрафа за загрязнение экологии

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20 февраля 2020, 15:09 5
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ЧАО "ММК" впервые за историю существования Госэкоинспекции заплатило в бюджет более 10 миллионов убытков, причиненных государству в сфере экологии
Фото: Министерство энергетики и защиты окружающей среды
ЧАО "ММК" впервые за историю существования Госэкоинспекции заплатило в бюджет более 10 миллионов убытков, причиненных государству в сфере экологии

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, что во время проверки в акционерном обществе были выявлены нарушения природоохранного законодательства, которые нанесли государству ущерб в сумме 10,5 миллионов гривен. Инспекторы экоинспекции установили, что предприятие с 4 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года делало сверхурочные сбросы воды, а также нарушило законодательство в сфере обращения с отходами производства.

Инспекторы начислили убытки, которые Меткомбинат в досудебном порядке выплатил в полном объеме без возражений.


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