Мариупольский меткомбинат заплатил 10 миллионов штрафа за загрязнение экологии

ЧАО "ММК" впервые за историю существования Госэкоинспекции заплатило в бюджет более 10 миллионов убытков, причиненных государству в сфере экологии

Фото: Министерство энергетики и защиты окружающей среды

ЧАО "ММК" впервые за историю существования Госэкоинспекции заплатило в бюджет более 10 миллионов убытков, причиненных государству в сфере экологии

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, что во время проверки в акционерном обществе были выявлены нарушения природоохранного законодательства, которые нанесли государству ущерб в сумме 10,5 миллионов гривен. Инспекторы экоинспекции установили, что предприятие с 4 сентября 2019 года по 4 февраля 2020 года делало сверхурочные сбросы воды, а также нарушило законодательство в сфере обращения с отходами производства.

Инспекторы начислили убытки, которые Меткомбинат в досудебном порядке выплатил в полном объеме без возражений.