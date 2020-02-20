Генсек ОБСЕ планирует посетить Донбасс

Томас Гремингер хочет посетить Украину в ближайшее время

Томас Гремингер хочет посетить Украину в ближайшее время

Об этом Гремингер сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 20 февраля, пишет RegionNews.



Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, в частности Донбасс.

"Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно посетили Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем", - подчеркнул Гремингер.