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20 февраля 2020, 14:55 5

Генсек ОБСЕ планирует посетить Донбасс

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20 февраля 2020, 14:55 5
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Томас Гремингер хочет посетить Украину в ближайшее время
Томас Гремингер хочет посетить Украину в ближайшее время

Об этом Гремингер сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 20 февраля, пишет RegionNews.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что планирует в ближайшее время посетить Украину, в частности Донбасс.

"Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно посетили Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем", - подчеркнул Гремингер.


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