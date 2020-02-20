В Херсонской области начальник розыска попался на взятке: обещал замять дело за 2,5 тысячи долларов

Правоохранители задержали начальника уголовного розыска одного из отделений полиции Каховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области за вымогательство и получение взятки

Фото: ГБР

Правоохранители задержали начальника уголовного розыска одного из отделений полиции Каховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Херсонской области за вымогательство и получение взятки

Об єтом сообщили в пресс-службе управления Государственного бюро расследований, сообщает RegionNews.

По предварительной информации, полицейский требовал 2500 долларов США взятки. За "вознаграждение" начальник уголовного розыска обещал помочь гражданину избежать уголовной ответственности и больше не собирать доказательства, о совершении им кражи, совершенной группой лиц.

В четверг, 20 февраля, полицейский получил часть звятки - 20 000 гривен, после чего был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении задержанному полицейскому о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.