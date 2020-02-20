Всего 22% жителей Херсонской области пьют безопасную воду

Согласно выводам проверки качества воды специалистами, только в 130 (22%) населенных пунктах области питьевая вода соответствует требованиям безопасности

Согласно выводам проверки качества воды специалистами, только в 130 (22%) населенных пунктах области питьевая вода соответствует требованиям безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродспоживслужбы в Херсонской области, передает RegionNews.

Централизованным питьевым водоснабжением обеспечены все 9 городов Херсонской области, 31 поселок городского типа, а также 540 сельских населенных пунктов области. Еще 118 населенных пунктов области имеют индивидуальные источники питьевого водоснабжения.

Хуже всего дела с питьевой водой обстоят в Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском, Великолепетихском районах Херсонщины где количество нестандартных проб составляет 90-97%.

В Новотроицком, Великоалександровском, Геническом, Нововоронцовском, Белозерском и Ивановском районах количество нестандартных проб доходит до 75-89%.

По имеющейся информации, на территории Херсонской области насчитывается 249 коммунальных и сельских предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Одним водопроводом (Ивановским межрайонным управлением водного хозяйства) вода забирается из поверхностного источника питьевого водоснабжения (Каховский магистральный канал) и после очистки и обеззараживания подается 4 населенным пунктам Ивановского района (пгт. Ивановка, село Украинское, село Нововасильевка, Счастливое).

Все остальные предприятия питьевого водоснабжения эксплуатируют подземные водоносные горизонты и используют в качестве источников артезианские скважины.

В 9 населенных пунктах Херсонской области частично используется привозная вода (3 в Геническом районе, 4 в Великоолександровском, 1 в Верхнерогачикском и пгт Высокополье).

Не проводится вообще лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды в 2% (в 2018 году — 12%) предприятий питьевого водоснабжения области. Это Великоолександровский (2 предприятия из 7), Каховский (2 из 19), Скадовский (1 из 12) районы.