16:25  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
13:42  20 февраля
Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 14:35 4

Всего 22% жителей Херсонской области пьют безопасную воду

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 14:35 4
Читайте також українською мовою
Согласно выводам проверки качества воды специалистами, только в 130 (22%) населенных пунктах области питьевая вода соответствует требованиям безопасности
Согласно выводам проверки качества воды специалистами, только в 130 (22%) населенных пунктах области питьевая вода соответствует требованиям безопасности

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпродспоживслужбы в Херсонской области, передает RegionNews.

Централизованным питьевым водоснабжением обеспечены все 9 городов Херсонской области, 31 поселок городского типа, а также 540 сельских населенных пунктов области. Еще 118 населенных пунктов области имеют индивидуальные источники питьевого водоснабжения.

Хуже всего дела с питьевой водой обстоят в Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском, Великолепетихском районах Херсонщины где количество нестандартных проб составляет 90-97%.

В Новотроицком, Великоалександровском, Геническом, Нововоронцовском, Белозерском и Ивановском районах количество нестандартных проб доходит до 75-89%.

По имеющейся информации, на территории Херсонской области насчитывается 249 коммунальных и сельских предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Одним водопроводом (Ивановским межрайонным управлением водного хозяйства) вода забирается из поверхностного источника питьевого водоснабжения (Каховский магистральный канал) и после очистки и обеззараживания подается 4 населенным пунктам Ивановского района (пгт. Ивановка, село Украинское, село Нововасильевка, Счастливое).

Все остальные предприятия питьевого водоснабжения эксплуатируют подземные водоносные горизонты и используют в качестве источников артезианские скважины.

В 9 населенных пунктах Херсонской области частично используется привозная вода (3 в Геническом районе, 4 в Великоолександровском, 1 в Верхнерогачикском и пгт Высокополье).

Не проводится вообще лабораторный контроль качества и безопасности питьевой воды в 2% (в 2018 году — 12%) предприятий питьевого водоснабжения области. Это Великоолександровский (2 предприятия из 7), Каховский (2 из 19), Скадовский (1 из 12) районы.


вода проверки
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:25
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »