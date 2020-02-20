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20 февраля 2020, 14:17 3

Подозреваемый во взяточничестве председатель Черновицкого облсовета потратил более двух миллионов на путешествия 

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20 февраля 2020, 14:17 3
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Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян в течение 2019-го потратил на покупки строительных материалов, услуг и зарубежные путешествия почти 3, 4 млн грн
Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян в течение 2019-го потратил на покупки строительных материалов, услуг и зарубежные путешествия почти 3, 4 млн грн

Об этом пишет, RegionNews, свидетельствуют данные, обнародованные в электронной декларации должностного лица, которую он опубликовал вчера на сайте НАЗК.

Иван Мунтян прошлом году приобретал декоративный камень и плитку, а также оплачивал услуги мастеров, которые достраивали дом в селе Каменка Глыбоцкого района.

Также чиновник задекларировал путешествия семьи в Румынию (720 тысяч грн) и Соединенные Штаты Америки (936 тысяч грн).

Согласно декларации, Мунтян и его жена владеют земельными участками в Черновицкой области общей площадью 68, 2 тысячи кв. м, домом на 650 кв.м и домом отдыха площадью 500 кв.м. У супругов три дорогие иномарки, мужские наручные часы Perrelet (корпус - розовое золото, черный кожаный ремешок), кольцо с мелким драгоценными камнями и две шубы.

Также жена Мунтяна владеет корпоративными правами в предприятиях "Научно-производственное предприятие МИМ" и "Общество с дополнительной ответственностью Глибоцкий межрайагроснабсервис".

Зарплата Мунтяна за прошлый год составляет 787, 9 тысяч грн, доход жены от предпринимательской деятельности - 165 тысяч грн.

Чиновник в своей декларации указал, что держит в наличных 200 тысяч грн, 18 тысяч долларов, 9 тысяч евро. Его жена задекларировала 312 тысяч грн, 22 тысячи долларов и 10 тысяч евро.
По сравнению с 2018-м, Мунтян существенно обеднел. Тогда он хранил наличными 1,05 млн грн, 87 тысяч долларов, 51 тысячу евро. Жена чиновника тогда задекларировала 1,7 млн грн налички, 110 тысяч долларов и 47 тысяч евро.


#Чернівецька обласна рада #Іван Мунтян
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