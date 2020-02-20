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20 февраля 2020, 14:15 24

В МИД разъяснили ситуацию вокруг оставшихся украинцев в Китае

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20 февраля 2020, 14:15 24
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Посольство Украины в Китайской Народной Республике поддерживает связь с украинцами, которые отказались покидать город Ухань и другие города Китая в связи со вспышкой коронавируса
Фото: МИД
Посольство Украины в Китайской Народной Республике поддерживает связь с украинцами, которые отказались покидать город Ухань и другие города Китая в связи со вспышкой коронавируса

Как сообщает Regionews, об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter.

В сети обсуждают эвакуацию украинцев из КитаяЭвакуированных из китайского Уханя украинцев привезут в санаторий в Полтавской области. Там протестуют местные жители. Мы собрали, что об этом думают в соцсетях. 20 февраля 2020, 12:48

По ее словам, украинцам в Китае оказывают организационную, финансовую и консультативную помощь.

Также в МИД отметили, что в украинском посольстве в Китае в круглосуточном режиме продолжает работать оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения.

Напомним, в Украину сегодня, 20 февраля, привезли 45 наших граждан, которых эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя. Специальный самолет вылетел из китайского города ночью, утром сел на дозаправку в аэропорту "Борисполь" и уже прибыл в конечную точку маршрута – Харьков.

Из Харькова эвакуированных доставят в санаторий Национальной гвардии в Полтавской области(Новые Санжары), где они будут изолированы на 14-дневный карантин.


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