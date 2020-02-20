В МИД разъяснили ситуацию вокруг оставшихся украинцев в Китае
Как сообщает Regionews, об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter.
В сети обсуждают эвакуацию украинцев из КитаяЭвакуированных из китайского Уханя украинцев привезут в санаторий в Полтавской области. Там протестуют местные жители. Мы собрали, что об этом думают в соцсетях. 20 февраля 2020, 12:48
По ее словам, украинцам в Китае оказывают организационную, финансовую и консультативную помощь.
Также в МИД отметили, что в украинском посольстве в Китае в круглосуточном режиме продолжает работать оперативная группа по оказанию помощи гражданам Украины, которая в режиме реального времени обрабатывает обращения.
Напомним, в Украину сегодня, 20 февраля, привезли 45 наших граждан, которых эвакуировали из охваченного эпидемией коронавируса Уханя. Специальный самолет вылетел из китайского города ночью, утром сел на дозаправку в аэропорту "Борисполь" и уже прибыл в конечную точку маршрута – Харьков.
Из Харькова эвакуированных доставят в санаторий Национальной гвардии в Полтавской области(Новые Санжары), где они будут изолированы на 14-дневный карантин.
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