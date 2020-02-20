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20 февраля 2020, 14:11 7

Боевики готовят крупные учения на Донбассе - Минобороны

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20 февраля 2020, 14:11 7
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На Донбассе оккупанты планируют проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии
Фото: facebook/abazia
На Донбассе оккупанты планируют проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии

Об этом RegionNews сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В частности, по сообщению Главного управления разведки Минобороны, командование ВС РФ принимает меры по повышению уровня подготовки командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

"С 17 февраля с.г. под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся сборы с командирами батальонов (дивизионов) российских оккупационных войск. В ходе собрания оккупантами предусмотрено проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся в готовности к коварным вражеским действиям в районе отпоры и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке страны.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехового, Крымского, Хутора Свободного. Под огневым прикрытием боевики перешли к активным наступательным действиям и попытались продвинуться через линию разграничения. В результате боя погиб один украинский военный, еще трое получили ранения, а двое - контузию.


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