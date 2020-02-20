Генассамблея ООН сегодня обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Сегодня, 20 февраля, состоится пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины. Нашу делегацию представит министр иностранных дел Вадим Пристайко

Сегодня, 20 февраля, состоится пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированных территориях Украины. Нашу делегацию представит министр иностранных дел Вадим Пристайко

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

#АНОНС #ГЕНАСАМБЛЕЯ #ООН Після нелегкого засідання Ради Безпеки готуємося до не менш відповідальних дебатів Генеральної... Опубліковано Oleg Nikolenko Середа, 19 лютого 2020 р.

"После нелегкого заседания Совета Безопасности готовимся к не менее ответственным дебатам Генеральной Ассамблеи ООН. Дебаты состоятся в рамках пункта повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины”, включение которого в 2018 году инициировала украинская делегация”, – говорится в сообщении.

По словам Николенко, заседание Совбеза во вторник было сфокусировано больше на безопасности, а на заседании Генассамблеи ожидаются многосторонние дискуссии. Украина хочет уделить внимание широкому спектру проблем на территориях, которые оккупировала Российская Федерация: политическим, безопасности, гуманитарным, экономическим, социальным и культурным.

"Речь пойдет как о Донбассе, так и о Крыме. Со времени начала российской агрессии в 2014 г. в Генеральной Ассамблее ООН были одобрены 7 важных для нас резолюций: о территориальной целостности Украины, о защите прав человека на Крымском полуострове, а также о проблеме милитаризации частей Черного и Азовского морей. Фактически, на сегодня, ООН и ее Генассамблея остаются ключевой международной площадкой, на которой последовательно поднимается вопрос Крыма. Планируем и в дальнейшем использовать инструменты ООН в контексте усилий по деоккупации украинских территорий”, – добавил Николенко.

Начало дебатов в 17.00 по киевскому времени.