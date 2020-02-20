16:25  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
13:42  20 февраля
Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 13:42 19

Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 13:42 19
Читайте також українською мовою
Госпитализированные с круизного лайнера Diamond Princess возле берегов Японии граждане Украины, члены экипажа, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели
Фото: twitter/360tv
Госпитализированные с круизного лайнера Diamond Princess возле берегов Японии граждане Украины, члены экипажа, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели

Как передает RegionNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в кулуарах парламента.

"Кстати, ни одно масс-медиа не сообщило, что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца", - сказал он.

Напомним, по состоянию на 20 февраля на борту корабля зафиксировано 624 случая коронавируса.

Всего на борту Diamond Princess находилось около 3,6 тысячи человек из 50 стран. Среди них 25 гражданина Украины и 1 045 членов экипажа. Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того, как один из сошедший с судна в Гонконге пассажиров оказался зараженным, лайнер поместили на карантин.


Коронавирус Китай лайнер украинцы Diamond Princess
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 16:25
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »