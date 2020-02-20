Коронавирус на лайнере: оба больных украинца выздоровели - нардеп
Госпитализированные с круизного лайнера Diamond Princess возле берегов Японии граждане Украины, члены экипажа, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели
Госпитализированные с круизного лайнера Diamond Princess возле берегов Японии граждане Украины, члены экипажа, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели
Как передает RegionNews со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в кулуарах парламента.
"Кстати, ни одно масс-медиа не сообщило, что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца", - сказал он.
Напомним, по состоянию на 20 февраля на борту корабля зафиксировано 624 случая коронавируса.
Всего на борту Diamond Princess находилось около 3,6 тысячи человек из 50 стран. Среди них 25 гражданина Украины и 1 045 членов экипажа. Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того, как один из сошедший с судна в Гонконге пассажиров оказался зараженным, лайнер поместили на карантин.
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