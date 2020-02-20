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20 февраля 2020, 13:39 13

Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве

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20 февраля 2020, 13:39 13
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В Верховной Раде договорились с мэром Киева Виталием Кличко относительно законопроекта 2143-3 "Про город Киев — столицу Украины"
В Верховной Раде договорились с мэром Киева Виталием Кличко относительно законопроекта 2143-3 "Про город Киев — столицу Украины"

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, передает RegionNews.

"Мы с Кличко обсудили некоторые вопросы. Он сказал, что Украина должна прислушиваться к международным партнерам. Да, я согласен. Но прислушиваться и при этом иметь собственное мнение. Поскольку мы, украинцы, должны прежде всего отстаивать свои интересы и интересы людей", — отметил Андрей Клочко.

Нардеп рассказал, что было получено почти 900 правок от всех политических партий и многие из них были учтены в доработанном тексте законопроекта, в частности, и рекомендации международных партнеров.

"Я уверен, что мы пришли к общему мнению с Виталием Владимировичем. Он согласился, что этот закон крайне необходим городу Киеву. Поэтому я убежден, что мы делаем правильные шаги", — подчеркнул Андрей Клочко.

По словам Андрея Клочко, в комитете прекрасно понимают, что законодательство должно быть интегрировано и приближено к европейскому. Поэтому в марте, когда законопроект будет обсуждаться с Советом Европы, они будут иметь предмет для дискуссии.

"Законопроект, который мы сегодня вынесли на рассмотрение Совета, еще должен пройти вывод Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ). И после заключения ГНЭУ, страсбургской комиссии, Совета Европы, после консультаций, если будут какие-то замечания, думаю, мы можем вернуть его в комитет и доработать", — сказал Андрей Клочко.

Председатель парламентского комитета также подчеркнул, что законопроект "О городе Киеве — столице Украины" не противоречит проекту закона 2598 "О внесении изменений в Конституцию", а на заседаниях подкомитета они учли все замечания.

"Законопроекты пересекаются в части полномочий префекта. Мы согласовали эти полномочия, как и хотела Ассоциация местного самоуправления. Они также присоединились к обсуждению и предоставили свои предложения", — отметил Андрей Клочко.

По его словам, эти предложения были учтены, поэтому говорить, что законопроект ущемляет чьи-то полномочия — некорректно.

В Целом к рассмотрению законопроекта №2143-3 во втором чтении поступило 852 предложения от народных депутатов, даны многочисленные рекомендации от украинских экспертов, ученых, международных партнеров, а также пожелания от жителей столицы.


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