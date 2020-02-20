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20 февраля 2020, 13:32 7

Генпрокуратура представила в Гааге доказательства преступлений России в Крыму и на Донбассе

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20 февраля 2020, 13:32 7
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Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов обсудил с представителями офиса прокурора Международного суда в Гааге доказательства преступлений России на Донбассе и в Крыму
На фото: Гюндуз Мамедов
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов обсудил с представителями офиса прокурора Международного суда в Гааге доказательства преступлений России на Донбассе и в Крыму

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, пишет RegionNews.

По данным ведомства, стороны обсудили конкретные кейсы о преступлениях, совершенных в АР Крым и на востоке Украины, а также следующие шаги для дальнейшего изучения и анализа ситуации в стране.

"За шесть лет вооруженной агрессии мы уже имеем определенный опыт расследования и уголовного преследования за преступления против человечности и военные преступления. Сейчас инициировали внесение изменений в национальное законодательство для имплементации норм международного гуманитарного права (МГП), а также ратификации Римского статута. Также планируем вместе с общественным сектором создать реестр нарушений норм МГП, то есть речь идет об атаках на гражданские объекты, убийствах и пытках военнопленных и гражданских лиц, ведь установлено более 3,5 тысячи человек, которые незаконно содержались в плену и подвергались пыткам и бесчеловечному обращению", – рассказал заместитель генпрокурора Мамедов.

Сообщается, что с начала вооруженной агрессии Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд 13 информационных сообщений о тяжелых нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.


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