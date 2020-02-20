Генпрокуратура представила в Гааге доказательства преступлений России в Крыму и на Донбассе
Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, пишет RegionNews.
По данным ведомства, стороны обсудили конкретные кейсы о преступлениях, совершенных в АР Крым и на востоке Украины, а также следующие шаги для дальнейшего изучения и анализа ситуации в стране.
"За шесть лет вооруженной агрессии мы уже имеем определенный опыт расследования и уголовного преследования за преступления против человечности и военные преступления. Сейчас инициировали внесение изменений в национальное законодательство для имплементации норм международного гуманитарного права (МГП), а также ратификации Римского статута. Также планируем вместе с общественным сектором создать реестр нарушений норм МГП, то есть речь идет об атаках на гражданские объекты, убийствах и пытках военнопленных и гражданских лиц, ведь установлено более 3,5 тысячи человек, которые незаконно содержались в плену и подвергались пыткам и бесчеловечному обращению", – рассказал заместитель генпрокурора Мамедов.
Сообщается, что с начала вооруженной агрессии Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд 13 информационных сообщений о тяжелых нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.
- 16:25 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 16:19 20 февраля Главу Приватбанка хотят отстранить
- 16:13 20 февраля Соцсети лихорадит: эвакуация украинцев из Китая и теплый прием земляков
- 16:07 20 февраля В Кабмине объяснили, что будут делать в случае болезни кого-то из эвакуированных
- 16:02 20 февраля "Слуги народа" соберутся на заседание из-за завтрашнего отчета Гончарука
- 15:55 20 февраля На Черниговщине создадут еще одну громаду
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 16:25 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции