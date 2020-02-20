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20 февраля 2020, 13:25 10

На Прикарпатье похоронят участника АТО, пропавшего без вести шесть лет назад

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20 февраля 2020, 13:25 10
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Сегодня, 20 февраля, в село Озеряны Галицкого района привезут тело пропалого без вести участника АТО Михаила Турчина
Сегодня, 20 февраля, в село Озеряны Галицкого района привезут тело пропалого без вести участника АТО Михаила Турчина

Как сообщает RegionNews со ссылкой на Курс, Михаил Турчин пропал без вести 5 сентября 2014 года в Новоайдаровском районе Луганской области. Был призван в военную часть А 0278 80-й аэромобильной бригады, которая дислоцируется во Львове, в августе. Вызвался в военкомат добровольцем в июне 2014 года.

Мать пропавшего не теряла надежды найти его и занималась поисками.

Сельский председатель Озерян Андрей Гаврилишин говорит, что Михаил Турчин был похоронен как безымянный герой в братской могиле в Харькове. И сегодня его тело волонтеры в сопровождении сотрудников областного военного комиссариата привезут домой.

Михаил Турчин

Известно, что перед перевозкой в родное село Михаила Турчина проведут в последний путь в военной части 80-й бригады во Львове.

С погибшим защитником попрощается командование и военнослужащие. Завтра, 21 февраля, над телом героя у него дома отправят парастас. Похоронят Михаила Турчина на сельском кладбище в Озерянах.

Напомним, в Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком".


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