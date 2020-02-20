На Прикарпатье похоронят участника АТО, пропавшего без вести шесть лет назад
Как сообщает RegionNews со ссылкой на Курс, Михаил Турчин пропал без вести 5 сентября 2014 года в Новоайдаровском районе Луганской области. Был призван в военную часть А 0278 80-й аэромобильной бригады, которая дислоцируется во Львове, в августе. Вызвался в военкомат добровольцем в июне 2014 года.
Мать пропавшего не теряла надежды найти его и занималась поисками.
Сельский председатель Озерян Андрей Гаврилишин говорит, что Михаил Турчин был похоронен как безымянный герой в братской могиле в Харькове. И сегодня его тело волонтеры в сопровождении сотрудников областного военного комиссариата привезут домой.
Михаил Турчин
Известно, что перед перевозкой в родное село Михаила Турчина проведут в последний путь в военной части 80-й бригады во Львове.
С погибшим защитником попрощается командование и военнослужащие. Завтра, 21 февраля, над телом героя у него дома отправят парастас. Похоронят Михаила Турчина на сельском кладбище в Озерянах.
Напомним, в Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком".
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