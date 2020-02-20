В Киеве начала работу группа экспертов МВФ

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве сегодня, 20 февраля

Фото: kmu.gov.ua

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве сегодня, 20 февраля

Об этом сообщают в представительстве Фонда в Украине, пишет RegionNews.

Цель визита - "проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности".

Дата завершения визита пока не определена. Ориентировочно эксперты будут работать до середины следующей недели.

Напомним, во время Мюнхенской конференции 15 февраля президент Зеленский встречался с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Они обсудили новую программу сотрудничества, после чего появились сообщения о визите экспертов в Киев.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 5,5 млрд долларов.

Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой. Одним из них является №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время рассматривает во втором чтении законопроект о рынке земли, что при соблюдении регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.