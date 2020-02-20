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20 февраля 2020, 12:59 2

В Николаеве депутаты выделили коммунальному предприятию 10 миллионов гривен финпомощи

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20 февраля 2020, 12:59 2
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Депутаты Николаевского городского совета выделили коммунальному предприятию "Николаевэлектротранс" 10 миллионов гривен финансовой помощи
Фото: скрин трансляции сессии
Депутаты Николаевского городского совета выделили коммунальному предприятию "Николаевэлектротранс" 10 миллионов гривен финансовой помощи

Такое решение было принято в ходе заседания 56-й сессии Николаевского городского совета, во вторник, 20 февраля, сообщает RegionNews.

Стоит отметить, что депутаты собрались на сессию ради одного вопроса. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что к нему обратился директор коммунального предприятия "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко с просьбой собрать немедленно сессию, чтобы выделить 10 миллионов гривен КП на погашение задолженности за электричество и льготный проезд.

Вопрос был вынесен на голосование. 38 депутатов проголосовали за перераспределение средств на предприятие, один человек воздержался.

В свою очередь, Евтушенко поблагодарил своих коллег за перераспределение и добавил, что в прошлом году фонд зарплат составил 111 миллионов, 38 миллионов - плата за электричество, порядка 27 миллионов было потрачено на обслуживание предприятия. Кроме этого он отметил, что не делать ремонты в помещениях невозможно, потому что там текут крыши.


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