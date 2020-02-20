В Николаеве депутаты выделили коммунальному предприятию 10 миллионов гривен финпомощи
Такое решение было принято в ходе заседания 56-й сессии Николаевского городского совета, во вторник, 20 февраля, сообщает RegionNews.
Стоит отметить, что депутаты собрались на сессию ради одного вопроса. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что к нему обратился директор коммунального предприятия "Николаевэлектротранс" Владимир Евтушенко с просьбой собрать немедленно сессию, чтобы выделить 10 миллионов гривен КП на погашение задолженности за электричество и льготный проезд.
Вопрос был вынесен на голосование. 38 депутатов проголосовали за перераспределение средств на предприятие, один человек воздержался.
В свою очередь, Евтушенко поблагодарил своих коллег за перераспределение и добавил, что в прошлом году фонд зарплат составил 111 миллионов, 38 миллионов - плата за электричество, порядка 27 миллионов было потрачено на обслуживание предприятия. Кроме этого он отметил, что не делать ремонты в помещениях невозможно, потому что там текут крыши.
- 13:12 20 февраля В Киеве начала работу группа экспертов МВФ
- 13:10 20 февраля Опубликован закон о бесплатном питании для детей переселенцев
- 12:56 20 февраля Министерство иностранных дел обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ
- 12:50 20 февраля Столкновения в Новых Санжарах: люди стягивают шины и перекрыли дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 февраля Эвакуация из Китая: Аваков заверил, что угрозы для Украины нет (ФОТО, ВИДЕО)
- 12:34 20 февраля В Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком"
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 08:19 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции