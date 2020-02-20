08:19  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
09:11  20 февраля
Губернатор Полтавской области приехал к митингующим в Новые Санжары
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 12:56 3

Министерство иностранных дел обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 12:56 3
Читайте також українською мовою
20 февраля истекает 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. МИД требует от РФ немедленно приступить к безусловному выполнению всех взятых обязательств на основе договоренностей, достигнутых в международных форматах
20 февраля истекает 6 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. МИД требует от РФ немедленно приступить к безусловному выполнению всех взятых обязательств на основе договоренностей, достигнутых в международных форматах

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на МИД Украины.

"Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и является основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ" , - говорится в обращении.

МИД Украины назвало преступления, совершенные оккупантами:
• проведение незаконного призыва в ряды российских вооруженных сил;
• системная политика переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории;
• принудительная паспортизация граждан Украины;
• ускоренная милитаризация оккупированных территорий.

"Репрессии испытывает коренной народ Крыма - крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти", - отмечают в обращении.

"Последствия совершенного Россией международного преступления трагические - оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека", - резюмируют в МИД.

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождение незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле.


#МЗС #війна
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 08:19
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »