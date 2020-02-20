Министерство иностранных дел обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ
Об этом пишет RegionNews со ссылкой на МИД Украины.
"Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и является основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ" , - говорится в обращении.
МИД Украины назвало преступления, совершенные оккупантами:
• проведение незаконного призыва в ряды российских вооруженных сил;
• системная политика переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории;
• принудительная паспортизация граждан Украины;
• ускоренная милитаризация оккупированных территорий.
"Репрессии испытывает коренной народ Крыма - крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти", - отмечают в обращении.
"Последствия совершенного Россией международного преступления трагические - оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека", - резюмируют в МИД.
Министерство иностранных дел призывает международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождение незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле.
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