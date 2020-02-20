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20 февраля 2020, 12:46 16

Эвакуация из Китая: Аваков заверил, что угрозы для Украины нет (ФОТО, ВИДЕО)

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20 февраля 2020, 12:46 16
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Министерство внутренних дел Украины сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз через эвакуацию Украинская из Китая
Фото: mvs.gov.ua
Министерство внутренних дел Украины сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз через эвакуацию Украинская из Китая

Как передает RegionNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, об этом заявил глава Министерства Арсен Аваков во время посещения аэропорта "Борисполь", где как раз и дозаправлялся самолет с эвакуированными украинцами.

Он в очередной раз подчеркнул, что обсервация будет продолжаться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах.

"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолета здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.

При этом Аваков добавил, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура. По предварительной информации, уже сейчас понятно, что эти люди не инфицированы. Просто имели слабость.

Напомним, утром 20 февраля самолет специального рейса из китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки, после чего продолжил полет в Харьков.

Президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".


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