Эвакуация из Китая: Аваков заверил, что угрозы для Украины нет (ФОТО, ВИДЕО)
Как передает RegionNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, об этом заявил глава Министерства Арсен Аваков во время посещения аэропорта "Борисполь", где как раз и дозаправлялся самолет с эвакуированными украинцами.
Он в очередной раз подчеркнул, что обсервация будет продолжаться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах.
"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолета здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.
При этом Аваков добавил, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура. По предварительной информации, уже сейчас понятно, что эти люди не инфицированы. Просто имели слабость.
Напомним, утром 20 февраля самолет специального рейса из китайского Уханя приземлился в аэропорту "Борисполь" для дозаправки, после чего продолжил полет в Харьков.
Президент Владимир Зеленский рассказал, куда поселят эвакуированных украинцев и осудил попытки перекрыть трассы и "не пустить граждан Украины в Украину".
- 13:12 20 февраля В Киеве начала работу группа экспертов МВФ
- 13:10 20 февраля Опубликован закон о бесплатном питании для детей переселенцев
- 12:56 20 февраля Министерство иностранных дел обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ
- 12:50 20 февраля Столкновения в Новых Санжарах: люди стягивают шины и перекрыли дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 февраля Эвакуация из Китая: Аваков заверил, что угрозы для Украины нет (ФОТО, ВИДЕО)
- 12:34 20 февраля В Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком"
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 08:19 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции