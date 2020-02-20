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20 февраля 2020, 12:32 14

Украинский политзаключенный Алексей Стогний вернулся в Киев

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20 февраля 2020, 12:32 14
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Четыре года тому назад Стогния задержали в Крыму
Четыре года тому назад Стогния задержали в Крыму

Об этом пишет RegionNews cо ссылкой на страницу в Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Знову маю гарні новини Український політв’язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала у...

Опубліковано Людмилою Денісовою Середа, 19 лютого 2020 р.

"У меня опять хорошие новости. Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудил, в Киеве”, — написала Денисова.

Омбудсмен сообщила, что Стогнию необходима квалифицированная медицинская помощь.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи Алексею”, — отметила Денисова.

Как известно, Алексей Стогний был задержан в оккупационными "властями” в Крыму в 2016 году вместе с Глебом Шаблием якобы за диверсионную деятельность. Стогнию инкриминировали незаконное ношение оружие и изготовление оружия и боеприпасов. Он был приговорен к трем с половиной годам колонии летом 2017 года.


#Олексій Стогній #політвязні
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