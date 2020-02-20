В Николаеве расторгнут договор с производителем, поставившим в детсад фальсифицированное масло

Договор с предприятием "Миколаївмолпром" на поставку молочной продукции в школы и детсады Николаева будет расторгнут

Договор с предприятием "Миколаївмолпром" на поставку молочной продукции в школы и детсады Николаева будет расторгнут

Об этом заявил директор КП КОП НГС Геннадий Козлов, сообщает RegionNews с ссылкой на Николаевский горсовет.

Производитель ООО "Миколаївмолпром" предоставил письмо за подписью и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области о том, что в соответствии с экспертным заключением Николаевской региональной лаборатории Госпропотребслужбы "Масло сладкосливочное крестьянское 72,5%" производства ООО "Миколаївмолпром", дата производства 02.02.2020, по физико-химическим показателям соответствует требованиям ДСТУ.

Однако члены комиссии контроля качества продуктов питания в присутствии главного специалиста отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Николаевского городского управления С. Йовенко и представителя производителя ООО "Миколаївмолпром" 11 февраля отобрали пробу для определения показателей качества и безопасности продукции производства ООО "Миколаївмолпром" "Масла сладкосливочное крестьянского 72,5%". По результатам проведенных физико-химических испытаний "продукт" по физико-химическим показателям не соответствует требованиям ДСТУ.

Учитывая требования безопасности питания детей в детских учреждениях города и с целью избежать спекуляций на указанной теме, КП КОП НГС приняло решение расторгнуть договор с ООО "Миколаївмолпром" на поставку масла.

"19 февраля мы направили письмо на имя директора ООО "Миколаївмолпром" о расторжении договора, возврата некачественного товара и уплату расходов на лабораторные исследования масла. По поставкам сыра от этого же предприятия работа с ним велась по прямому договору, действие которого истекает 21 февраля. Продлевать его мы не собираемся. Уже в ближайшее время мы объявим о следующих тендерах, при которых, надеемся, сможем выбрать предприятие, которое будет предоставлять нам качественные товары. Но добавлю, что ни репутация предприятия, которое будет признано победителем, ни любые другие факторы не будут влиять на то, что проверки качества продолжаться. Мы будем постоянно исследовать качество товара, который попадает на столы детей", - сообщил директор КП Геннадий Козлов.

Ранее сообщалось, что прокуратура объявила о подозрении экс-директору предриятия за поставку 15 тонн опасной молочки в школы Николаева.