Эвакуация из Китая: украинцы будут полностью изолированы - глава Полтавской ОГА

Граждане Украины, эвакуированные из Китая, будут полностью изолированы, а санаторий на Полтавщине, где их поселят, переведен на строгий режим бактериологической безопасности

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Граждане Украины, эвакуированные из Китая, будут полностью изолированы, а санаторий на Полтавщине, где их поселят, переведен на строгий режим бактериологической безопасности

Как сообщает RegionNews со ссылкой на УНИАН, об этом заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на встрече с протестующими.

По его словам, украинцы, прибывшие из Уханя, прошли санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алма-Аты в Казахстане, а также контроль на борту самолета во время полета.

Профессиональные врачи Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Цель их обсервации – превентивные меры.

"Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности", – сказал Синегубов.

Также он добавил, что пригласил в Новых Санжары специалистов медицинской отрасли Полтавщины, в частности, заведующую кафедрой, доктора медицинских наук, доцента, врача высшей категории по специальности "Инфекционные болезни" УМСА Татьяну Коваль и заместителя главного врача по медицинской части КП "Полтавская областная клиническая инфекционная больница Полтавского областного совета" Людмилу Волошину. К осмотрам также привлекут специалистов из Киева, которые уже выехали.

"Работаем для всех граждан – и для тех, кто возвращается из Уханя, и для тех, кто проживает на Полтавщине, в Украине. Сделаем все, чтобы избежать любой угрозы для жителей области", – подчеркнул он.

Напомним, 20 февраля в Украину прилетит самолет, который эвакуирует украинцев из китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса. Возвращаются 48 граждан Украины,котоые будут помещены в карантин на 14 суток.



Известно, что самолет, который забрал из Уханя украинских и иностранных граждан, по дороге в Киев изменил курс и направился в Харьков, куда должен сегодня прибыть глава МВД Арсен Аваков.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных. После этого губернатор Полтавской области Олег Синегубов приехал к митингующим.