Работники киевского филиала Госбанка украли почти 80 миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривен

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц киевского филиала одного из государственных банков на хищении почти 80 миллионов гривен

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из государственного учреждения. Они открывали десятки счетов на физических лиц по поддельным документам.

Злоумышленники систематически перечисляли на эти счета деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали.

Сейчас двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

