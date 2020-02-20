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20 февраля 2020, 13:10

Опубликован закон о бесплатном питании для детей переселенцев

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20 февраля 2020, 13:10
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Закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев в четверг, 20 февраля, был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу через три месяца со дня опубликования
Закон о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев в четверг, 20 февраля, был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу через три месяца со дня опубликования

В законе сказано, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, входящих в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Также согласно закону питание за счет госбюджета предоставляется детям из перечисленных выше категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

Напомним, во вторник глава государства Владимир Зеленский подписал этот законопроект.

А 16 января нардепы приняли во втором чтении законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев.


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