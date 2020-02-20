Мэрия Днепра собирается судиться с СБУ

Днепровский горсовет будет судиться со Службой безопасности Украины за нанесение морального ущерба

Фото: Скрин с видео 34 канала

Днепровский горсовет будет судиться со Службой безопасности Украины за нанесение морального ущерба

Об этом, как сообщает RegionNews, в эфире телеканала 34.ua заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Речь идет о том, что СБУ опубликовала информацию о присвоении около 7 миллионов бюджетных средств при ремонте учебного заведения аффилированными с чиновниками фирмами.

"Уважаемая организация под названием Служба безопасности Украины распространила откровенный фейк о том, что в департаменте гуманитарном украли 7 миллионов. Ни следственных действий, ни пидозр… Нельзя без суда и следствия написать, что кто-то украл. В нашей стране вообще действует презумпция невиновности. Сейчас мы наняли крупную адвокатскую компанию в Киеве. Она будет судить СБУ за то, что они нанесли мэрии моральный ущерб", - сказал Филатов.

Более того, стало известно, что по этому поводу на 21 февраля назначена пресс-конференция в Интерфакс-Украина на тему "Мэрия города Днепр и мэр Днепра Б.Филатов подают иск на пресс-службу СБУ по защите деловой репутации за системное распространение ложной информации".