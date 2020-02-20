Газ в Сквирском лицее: виноватых нашли, в больнице остается один ребенок

22 ребенка, пострадавшие во время распыления газа в Сквирскому лицее Киевской области, уже выписали из больницы. Полиция установила кто и как распылил перцовый газ в учебном заведении

22 ребенка, пострадавшие во время распыления газа в Сквирскому лицее Киевской области, уже выписали из больницы. Полиция установила кто и как распылил перцовый газ в учебном заведении

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на Нацполицию Киевской области. Известно, что состояние ребенка легкое. В больнице он пробудет до вечера под наблюдением медиков. Следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия установила, что ученица 9-го класса попросила своего одноклассника поставить ее мобильный телефон на зарядку, взяв зарядное устройство из кармана ее куртки. По словам парня, он, пытаясь взять зарядное устройство, случайно нажал на газовый баллончик, который также находился в кармане. Учителям о данной ситуации ученики не сообщали. Полицейские установили, что ученицы баллончик приобрел отец, для самозащиты. На момент инцидента в учебном заведении присутствовали 357 детей. Все они были успешно эвакуированы. Баллончик с перечным газом слезоточивого раздражающего действия изъяли правоохранители в качестве вещественного доказательства. Как сообщало RegionNews, вчера в лицее на ул. Независимости, 63 распылили неизвестное вещество.

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