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20 февраля 2020, 11:32 6

Под Ровенской ОГА митингуют жители окружающих сел

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20 февраля 2020, 11:32 6
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У Ровенской облгосадминистрации началась акция протеста жителей окружающих сел против присоединения к Ровно
У Ровенской облгосадминистрации началась акция протеста жителей окружающих сел против присоединения к Ровно

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на RIVNE MEDIA.

Под стены админздания съехались более сотни человек из Городка, Бронники и Обарова. Граждане хотят сохранить Городоцкую ОТГ и выступают против объединения с областным центром. В руках людей плакаты: "Услышьте голос народа", "не посягает на чужое" и "Нет насильственному присоединению".

Протестующие требуют, чтобы к ним вышел председатель ОГА Виталий Коваль, но пока с людьми спилуеться только его заместитель Игорь Тимошенко.


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