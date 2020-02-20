Под Ровенской ОГА митингуют жители окружающих сел

У Ровенской облгосадминистрации началась акция протеста жителей окружающих сел против присоединения к Ровно

У Ровенской облгосадминистрации началась акция протеста жителей окружающих сел против присоединения к Ровно

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на RIVNE MEDIA.

Под стены админздания съехались более сотни человек из Городка, Бронники и Обарова. Граждане хотят сохранить Городоцкую ОТГ и выступают против объединения с областным центром. В руках людей плакаты: "Услышьте голос народа", "не посягает на чужое" и "Нет насильственному присоединению".

Протестующие требуют, чтобы к ним вышел председатель ОГА Виталий Коваль, но пока с людьми спилуеться только его заместитель Игорь Тимошенко.