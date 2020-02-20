Под Ровенской ОГА митингуют жители окружающих сел
У Ровенской облгосадминистрации началась акция протеста жителей окружающих сел против присоединения к Ровно
У Ровенской облгосадминистрации началась акция протеста жителей окружающих сел против присоединения к Ровно
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на RIVNE MEDIA.
Под стены админздания съехались более сотни человек из Городка, Бронники и Обарова. Граждане хотят сохранить Городоцкую ОТГ и выступают против объединения с областным центром. В руках людей плакаты: "Услышьте голос народа", "не посягает на чужое" и "Нет насильственному присоединению".
Протестующие требуют, чтобы к ним вышел председатель ОГА Виталий Коваль, но пока с людьми спилуеться только его заместитель Игорь Тимошенко.
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- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
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- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
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