У каждого из нас есть дети: в Тернопольской области продолжаются протесты против размещения эвакуированных
В Тернопольской области люди самоорганизовались, обустроили палатки, дежурили целую ночь, передает Regionews со ссылкой на Файне мисто.
Люди пели молебны к Богородице с просьбой не допустить сюда эвакуированных.
"Здоровых людей сюда не везут. Экипаж изолировали, самолет обработали. Если здоровы, пусть их везут по домам". - говорит один из протестующих.
В "Медоборах" нет соответствующих условий, в первую очередь санитарных. В мире не могут вылечить вирус, не то, что в медучреждении, говорят люди.
"У каждого из нас есть дети, мы боимся за свои семьи", - добавляет женщина.
Добавим, что массовые протесты против размещения эвакуированных из Китая в Тернопольской области продолжаются несколько дней. Местные убеждены, что территория здесь густонаселенная, проживает много людей, поэтому поселение людей, потенциально зараженных коронавирусом, создаст опасность для всех местных жителей.
Учитывая эти обстоятельства, депутаты Тернопольского облсовета собрались на заседание. Приняли заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая украинцев.
Похожая акция прошла также вблизи Львова в Вынныках. Люди перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Протест начался утром, когда из медучреждения эвакуировали пациентов. В Львовском городском совете не получали никакой официальной информации относительно прибытия во Львов самолета с украинцами из Китая.
Сегодня утром самолет из Уханя дозаправили в Борисполе, он отправиться в Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет. На борт будет доставлено дополнительное питание и средства индивидуальной защиты.
Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции эвакуированных украинцев из Уханя доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
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