У каждого из нас есть дети: в Тернопольской области продолжаются протесты против размещения эвакуированных

На Тернопольщине продолжается протест против поселения в области эвакуированных из Китая украинцев. Люди обустроили блок-посты, чтобы не пропустить транспорт с эвакуированными до санатория "Медоборы" в селе Конопковка Теребовлянского района

На Тернопольщине продолжается протест против поселения в области эвакуированных из Китая украинцев. Люди обустроили блок-посты, чтобы не пропустить транспорт с эвакуированными до санатория "Медоборы" в селе Конопковка Теребовлянского района

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