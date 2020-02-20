В Запорожье готовят первый в Украине взвод военной полиции
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Радіо.Свобода.
22 бойца на протяжении 2019 года прошли жесткий отбор, и теперь будут обучены военной подготовке по стандартам НАТО. Их отбирали со всей Украины. Некоторым, чтобы попасть в пионеры военной полиции, довелось подтягивать и физподготовку, и уровень знаний английского языка.
По завершению курса подготовки в Запорожье, бойцы новоиспеченного взвода должны пройти самооценку стандарта НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности в Старычах Львовской области. После чего взвод пройдет соответствующую оценку НАТО 1 уровня.
После этого военнослужащие могут попасть в состав литовско-польско-украинской бригады, которая будет участвовать в международных операциях.
На сегодняшний день бойцы проходят курс подготовки по охране VIP-персон, а также стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова.
"Наши бойцы проходят так называемый курс close protection (охрана лиц), Vip-охрана. И в дальнейшем мы уже можем участвовать в сопровождении vip-персон: украинских или иностранных делегатов на территории Украины, или делегатов в другой стране. Кроме того, занимаемся по курсам сопровождения автомобильных колонн, зачистки зданий — так называемом cordon and search operations (военная тактика, когда окружается территория и изучается на предмет наличия оружия и боевиков), когда есть вероятность, что в здании есть заложники или радикально настроенные террористы. Есть очень много функций, которые возложены на военную полицию во всем мире. Соответственно, перенимаем опыт и тренируемся по их нормативам для того, чтобы стать взаимозаменяемыми с контингентом НАТО, чтобы наша страна, наш взвод мог представлять военную полицию в любых уголках мира", — поделился с журналистами инструктор — командир взвода, младший лейтенант Артур Коротков.
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