На Волыни закрыли единственную на всю область детскую больницу

Депутаты Волынского облсовета прекратили деятельность единственной на всю область детской больницы. Решением областного совета многопрофильное медучреждение присоединили к перинатальному центру.

Депутаты Волынского облсовета прекратили деятельность единственной на всю область детской больницы. Решением областного совета многопрофильное медучреждение присоединили к перинатальному центру.

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на сюжет Подробностей на Интере.

Волынские депутаты проголосовали за объединение больницы и перинатального центра в одно учреждение - "Областное территориальное медицинское объединение защиты материнства и детства". За прекращение деятельности областной больницы, как отдельного медицинского учреждения проголосовало 34 депутата.

Однако персонал медицинского учреждения выразил позицию против реорганизации. Обращение к депутатов не реорганизовывать медучреждение подписали 860 из почти тысячи работников больницы. Решение же областных депутатов обжалуют в суде. Об этом рассказал гендиректор Волынской областной детской больницы Сергей Ляшенко.

В областном совете комментируя решение, отметили, что это не последнее объединение медучреждений в области. Начальница отдела управления объектами общей собственности исполнительного аппарата облсовета Мирослава Якимчук пояснила, что в связи с медреформой Волынь не имеет финансовой возможности содержать ныне существующие медучреждения. На реорганизацию областной детской больницы и перинатального центра, сказала чиновница, необходимо не менее двух месяцев.

Персонал детской больницы опасается, что после объединения состоятся многочисленные сокращения. Хотя гендиректор областного перинатального центра Ирина Горавская заверила, что после объединения заведения будут работать в таком режиме, как работают сейчас, и о сокращении персонала в связи с реорганизацией медучреждений сейчас не идет.