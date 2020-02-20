Глава Херсонской ОГА погрустил по погибшим майдановцам, которых раньше называл "экстремистами"

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев написал в соцсетях, что скорбит по погибшим шесть лет назад на Майдане, хотя ранее называл их экстремистами

Фото: Facebook

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев написал в соцсетях, что скорбит по погибшим шесть лет назад на Майдане, хотя ранее называл их экстремистами

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на издание Мост. "Они продолжают для нас держать наше небо. 20 февраля вместе со всеми украинцами мы почтим память'ять героев Небесной Сотни", - написал он. В тексте он несколько раз назвал погибших Героями, но оказывается, такими он их считал не всегда. В комментариях он добавил, что перед Майданом уволился и не работал в Агентстве Каськива. Но не уточнил, что в те времена считал майдановцев, к которым себя сегодня причисляет, экстремистами.

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