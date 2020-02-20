Под Киевом продолжаются антитеррористические учения
Об этом пишет RegionNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киевской области.
Полиция Киевской области сообщила подробности проведения антитеррористической операции в регионе, которая началась 18 февраля.
Накануне полицейские региона участвовали в розыске и задержании условной диверсионной группы. Вооруженные лица имели целью совершить преступление на потенциально опасных объектах Киевской области.
"Для установления места нахождения правонарушителей и их задержания, по приказу начальника полиции столичной области Андрея Небытова была введена специальная полицейская операция на территориях нескольких районов. Также в Главном управлении полиции региона развернута работа ситуационного центра и выставлены посты территориальных подразделений полиции, группы мобильной блокировки и автопатрули управления патрульной полиции.
При этом в ходе проведения мероприятий копы проверили 366 транспортных средств и 405 человек. Задокументировали 58 административных нарушений.
Антитеррористические учения продлятся до 21 февраля.
- 13:12 20 февраля В Киеве начала работу группа экспертов МВФ
- 13:10 20 февраля Опубликован закон о бесплатном питании для детей переселенцев
- 12:56 20 февраля Министерство иностранных дел обнародовало заявление к шестой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ
- 12:50 20 февраля Столкновения в Новых Санжарах: люди стягивают шины и перекрыли дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 февраля Эвакуация из Китая: Аваков заверил, что угрозы для Украины нет (ФОТО, ВИДЕО)
- 12:34 20 февраля В Чернигове попрощались с киборгом "Спартаком"
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 08:19 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции