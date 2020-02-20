Под Киевом продолжаются антитеррористические учения

Силовики участвовали в розыске и задержании условной диверсионной группы

Силовики участвовали в розыске и задержании условной диверсионной группы

Об этом пишет RegionNews со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Киевской области.

Полиция Киевской области сообщила подробности проведения антитеррористической операции в регионе, которая началась 18 февраля.

Накануне полицейские региона участвовали в розыске и задержании условной диверсионной группы. Вооруженные лица имели целью совершить преступление на потенциально опасных объектах Киевской области.

"Для установления места нахождения правонарушителей и их задержания, по приказу начальника полиции столичной области Андрея Небытова была введена специальная полицейская операция на территориях нескольких районов. Также в Главном управлении полиции региона развернута работа ситуационного центра и выставлены посты территориальных подразделений полиции, группы мобильной блокировки и автопатрули управления патрульной полиции.

При этом в ходе проведения мероприятий копы проверили 366 транспортных средств и 405 человек. Задокументировали 58 административных нарушений.

Антитеррористические учения продлятся до 21 февраля.

