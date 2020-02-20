Киев усиленно охраняет полиция

В Киеве правоохранители во время проведения массовых акций в центре города в усиленном режиме следить за правопорядком.

Киев усиленно охраняет полиция

В Киеве правоохранители во время проведения массовых акций в центре города в усиленном режиме следить за правопорядком.

Об этом RegionNews информирует отдел коммуникации полиции Киева. "Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога ", - говорится в сообщении. Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и недопущения нарушений общественного порядка, полиция привлекает достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки. В полиции также призвали организаторов и участников мероприятий с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

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