Киев усиленно охраняет полиция
Об этом RegionNews информирует отдел коммуникации полиции Киева.
"Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога ", - говорится в сообщении.
Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и недопущения нарушений общественного порядка, полиция привлекает достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки.
В полиции также призвали организаторов и участников мероприятий с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
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