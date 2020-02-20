"Марш Достоинства" и "Ангелы памяти-2020" - в Украине почтят память героев "Небесной сотни" (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Об этом сообщает RegionNews.
По всей Украине 20 февраля в День Героев Небесной сотни пройдут мероприятия по чествованию погибших участников Революции Достоинства.
У Києві проходить акція вшанування Героїв Небесної СотніОпубліковано Інформаційне агентство АСПІ - ASPI Четвер, 20 лютого 2020 р.
В Киеве сегодня пройдут:
10:00 – 11:00 – "Марш Достоинства" по маршруту Крепостной пер. – ул. Грушевского – ул. Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни;
11:00 – 11:30 - панихида у Креста памяти на аллее Героев Небесной Сотни. После ее окончания - поминальная акция "Ангелы памяти 2020".
12:00 – 13:00 – панихиду в Михайловском Златоверхом соборе по погибшим во время событий Майдана отслужит Митрополит Епифаний.
С 14:00 в Колонном зале Киевской горгосадминистрации - программа "Благодарны за свободу", в рамках которой можно будет посмотреть артефакты 2014 года с Майдана, выставку картин "Майдан. История будущего". Также состоится концерт с участием майдановских музыкантов.
Напомним, согласно указу президента, День Героев Небесной Сотни в Украине отмечают 20 февраля.
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