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20 февраля 2020, 10:30 12

"Марш Достоинства" и "Ангелы памяти-2020" - в Украине почтят память героев "Небесной сотни" (ТРАНСЛЯЦИЯ)

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20 февраля 2020, 10:30 12
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Организатором памятных мероприятий выступил "Украинский институт национальной памяти"
Организатором памятных мероприятий выступил "Украинский институт национальной памяти"

Об этом сообщает RegionNews.

По всей Украине 20 февраля в День Героев Небесной сотни пройдут мероприятия по чествованию погибших участников Революции Достоинства.

У Києві проходить акція вшанування Героїв Небесної Сотні

Опубліковано Інформаційне агентство АСПІ - ASPI Четвер, 20 лютого 2020 р.

В Киеве сегодня пройдут:
10:00 – 11:00 – "Марш Достоинства" по маршруту Крепостной пер. – ул. Грушевского – ул. Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни;

11:00 – 11:30 - панихида у Креста памяти на аллее Героев Небесной Сотни. После ее окончания - поминальная акция "Ангелы памяти 2020".

12:00 – 13:00 – панихиду в Михайловском Златоверхом соборе по погибшим во время событий Майдана отслужит Митрополит Епифаний.

С 14:00 в Колонном зале Киевской горгосадминистрации - программа "Благодарны за свободу", в рамках которой можно будет посмотреть артефакты 2014 года с Майдана, выставку картин "Майдан. История будущего". Также состоится концерт с участием майдановских музыкантов.

Напомним, согласно указу президента, День Героев Небесной Сотни в Украине отмечают 20 февраля.


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