"Марш Достоинства" и "Ангелы памяти-2020" - в Украине почтят память героев "Небесной сотни" (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Организатором памятных мероприятий выступил "Украинский институт национальной памяти"

Организатором памятных мероприятий выступил "Украинский институт национальной памяти"

Об этом сообщает RegionNews.

По всей Украине 20 февраля в День Героев Небесной сотни пройдут мероприятия по чествованию погибших участников Революции Достоинства.

У Києві проходить акція вшанування Героїв Небесної Сотні Опубліковано Інформаційне агентство АСПІ - ASPI Четвер, 20 лютого 2020 р.

В Киеве сегодня пройдут:

10:00 – 11:00 – "Марш Достоинства" по маршруту Крепостной пер. – ул. Грушевского – ул. Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни;

11:00 – 11:30 - панихида у Креста памяти на аллее Героев Небесной Сотни. После ее окончания - поминальная акция "Ангелы памяти 2020".

12:00 – 13:00 – панихиду в Михайловском Златоверхом соборе по погибшим во время событий Майдана отслужит Митрополит Епифаний.

С 14:00 в Колонном зале Киевской горгосадминистрации - программа "Благодарны за свободу", в рамках которой можно будет посмотреть артефакты 2014 года с Майдана, выставку картин "Майдан. История будущего". Также состоится концерт с участием майдановских музыкантов.

Напомним, согласно указу президента, День Героев Небесной Сотни в Украине отмечают 20 февраля.