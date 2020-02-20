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20 февраля 2020, 10:23 15

Украинцев, прилетающих из Китая, в Харьковской области размещать не будут - Кучер

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20 февраля 2020, 10:23 15
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Харковская область может стать транзитным регионом для перемещения пассажиров, которых эвакуировали из КНР
Фото: Харьковская облгосадминистрация
Харковская область может стать транзитным регионом для перемещения пассажиров, которых эвакуировали из КНР

Об этом, как сообщает RegionNews, заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Повода для паники нет. Харьковская область полностью готова. Все действия отработаны. Все соответствующие службы сейчас находятся здесь. К возможному принятию самолета мы готовились с вечера. Все те люди, а их 73 человека, которые прибывают в Украину, здоровы. Они прошли проверку сначала китайскими врачами, после этого еще раз их проверили наши врачи, прибывшие туда. Мы знаем сегодня, что 4 человека, у которых было подозрение на коронавирус, не были приняты на борт. Через некоторое время, если подозрение на подтвердится, мы их тоже вернем", - сообщил председатель ХОГА.

Он отметил, что в случае, если самолет сядет в Харькове, на месте людей еще раз осмотрят медики, проводить пассажиров через терминал не планируют - их сразу разместят в автобусах и будут перемещать дальше.

"Если прибудет борт в Харьков, то наша область будет транзитом, дальше людей будут перемещать", - сказал Алексей Кучер.


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