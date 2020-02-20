Украинцев, прилетающих из Китая, в Харьковской области размещать не будут - Кучер
Об этом, как сообщает RegionNews, заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
"Повода для паники нет. Харьковская область полностью готова. Все действия отработаны. Все соответствующие службы сейчас находятся здесь. К возможному принятию самолета мы готовились с вечера. Все те люди, а их 73 человека, которые прибывают в Украину, здоровы. Они прошли проверку сначала китайскими врачами, после этого еще раз их проверили наши врачи, прибывшие туда. Мы знаем сегодня, что 4 человека, у которых было подозрение на коронавирус, не были приняты на борт. Через некоторое время, если подозрение на подтвердится, мы их тоже вернем", - сообщил председатель ХОГА.
Он отметил, что в случае, если самолет сядет в Харькове, на месте людей еще раз осмотрят медики, проводить пассажиров через терминал не планируют - их сразу разместят в автобусах и будут перемещать дальше.
"Если прибудет борт в Харьков, то наша область будет транзитом, дальше людей будут перемещать", - сказал Алексей Кучер.
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