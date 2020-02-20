Львов стал самым активным пользователем системы ProZorro

Львов занял первое место в рейтинге городов, которые наиболее активно использовали электронную систему ProZorro. Продажи в течение 2019 года

Фото с сайта Львовского горсовета

Львов занял первое место в рейтинге городов, которые наиболее активно использовали электронную систему ProZorro. Продажи в течение 2019 года

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Рейтинг составило и обнародовало ГП "Прозорро.Продажи". Проанализированы 4 направления, по которым города работают в системе: коммерческая аренда, малая приватизация, продажа имущества, имущество и аренда.

"Львов в лидерах, поскольку активно работает по каждому направлению. Кроме того, город через ProZorro. Продажи продал больше всего объектов малой приватизации и заработал на этом свыше 354 млн грн. Год назад этот показатель составлял 135 млн грн", — информируют в ГП "Прозорро.Продажи".

Аукционы — это сознательная политика Львова в течение последних лет, потому что это прозрачная и эффективная приватизация имущества.

"Приватизация имущества способом аукциона — приоритет управления коммунальной собственности Львовского городского совета. Ведь аукционы дают возможность получать максимальные поступления в бюджет, поскольку во время торгов значительно возрастает цена объекта", — подчеркивает Инна Свистун, начальник управления коммунальной собственности львовского ГОРСОВЕТА.