Львов стал самым активным пользователем системы ProZorro
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Львовский городской совет.
Рейтинг составило и обнародовало ГП "Прозорро.Продажи". Проанализированы 4 направления, по которым города работают в системе: коммерческая аренда, малая приватизация, продажа имущества, имущество и аренда.
"Львов в лидерах, поскольку активно работает по каждому направлению. Кроме того, город через ProZorro. Продажи продал больше всего объектов малой приватизации и заработал на этом свыше 354 млн грн. Год назад этот показатель составлял 135 млн грн", — информируют в ГП "Прозорро.Продажи".
Аукционы — это сознательная политика Львова в течение последних лет, потому что это прозрачная и эффективная приватизация имущества.
"Приватизация имущества способом аукциона — приоритет управления коммунальной собственности Львовского городского совета. Ведь аукционы дают возможность получать максимальные поступления в бюджет, поскольку во время торгов значительно возрастает цена объекта", — подчеркивает Инна Свистун, начальник управления коммунальной собственности львовского ГОРСОВЕТА.
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