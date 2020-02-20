08:19  20 февраля
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
09:11  20 февраля
Губернатор Полтавской области приехал к митингующим в Новые Санжары
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2020, 10:09 10

Львов стал самым активным пользователем системы ProZorro

Читайте також
українською мовою
20 февраля 2020, 10:09 10
Читайте також українською мовою
Львов занял первое место в рейтинге городов, которые наиболее активно использовали электронную систему ProZorro. Продажи в течение 2019 года
Фото с сайта Львовского горсовета
Львов занял первое место в рейтинге городов, которые наиболее активно использовали электронную систему ProZorro. Продажи в течение 2019 года

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Рейтинг составило и обнародовало ГП "Прозорро.Продажи". Проанализированы 4 направления, по которым города работают в системе: коммерческая аренда, малая приватизация, продажа имущества, имущество и аренда.

"Львов в лидерах, поскольку активно работает по каждому направлению. Кроме того, город через ProZorro. Продажи продал больше всего объектов малой приватизации и заработал на этом свыше 354 млн грн. Год назад этот показатель составлял 135 млн грн", — информируют в ГП "Прозорро.Продажи".

Аукционы — это сознательная политика Львова в течение последних лет, потому что это прозрачная и эффективная приватизация имущества.

"Приватизация имущества способом аукциона — приоритет управления коммунальной собственности Львовского городского совета. Ведь аукционы дают возможность получать максимальные поступления в бюджет, поскольку во время торгов значительно возрастает цена объекта", — подчеркивает Инна Свистун, начальник управления коммунальной собственности львовского ГОРСОВЕТА.


Львів Львов рейтинг
Во Львовской области 2,5 млн выделили на педагогов частных школ
19 февраля 2020, 17:53
Я слышал, что самолет должен прилететь в Борисполь, - Садовый о ситуации с коронавирусом
19 февраля 2020, 15:16
Во Львовской области четыре ОТГ создают бренд для развития экотуризма
18 февраля 2020, 18:03
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 08:19
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Последние Популярные
Всеволод Полищук
Сергей Чередниченко
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Гусев Юрий Вениаминович
Председатель Херсонской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »