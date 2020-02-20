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20 февраля 2020, 10:20 4

В Николаевской области в этом году начнутся подготовительные работы по строительству двух мостов

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20 февраля 2020, 10:20 4
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В этом году в Николаевской области начнутся подготовительные работы по строительству двух мостов — нового Пересадовского в Витовском районе и моста через реку Ингулец возле с. Тамарино Снигиревского района
В этом году в Николаевской области начнутся подготовительные работы по строительству двух мостов — нового Пересадовского в Витовском районе и моста через реку Ингулец возле с. Тамарино Снигиревского района

Об этом в среду, 19 февраля, рассказал начальник управления инфраструктуры ОГА Сергей Сикорский, сообщает RegionNews со ссылкой на Мой город.

По его словам, в этом году 7,5 млн грн госсубвенции потратят на завершение разработки проекта, прохождение экспертизы, а также подготовительные работы по строительству Пересадовского моста. Также в этом году планируют направить 5 млн грн госсубвенции на завершение проекта, экспертизу и подготовительные работы по строительству моста возле села Тамарино в Снигиревском районе.

"В апреле мы будем иметь готовый проект с экспертизой. Имея проект с экспертизой, мы будем понимать стоимость работ, и, имея финансовый ресурс, сможем объявить торги. При удачном стечении обстоятельств, отсутствии блокировок, мы сможем подписать договор. Мы планируем подписывать договор минимум на два года. В этом году начнем подготовительные работы, чтобы в следующем году, зная, какая цифра будет у нас по бюджету 2021, сможем начать строительство новых мостов", — рассказал Сикорский.

Отметим, что 25 сентября 2019 года управление инфраструктуры заключило с киевской фирмой "Альфа-Форамен" договора на разработку проектно-сметной документации по строительству мостового перехода через р. Ингулец на автомобильной дороге общего пользования местного значения О151901 Снигиревка-Тамарино-Безымянное в Снигиревском районе и нового Пересадовского моста в Витовском районе. Стоимость проекта по мосту через Тамарино составляет 1 млн 289 тыс. грн, а по Пересадовскому – 1 млн 187 тыс. грн. Согласно договорам, подрядчик должен разработать проект по двум мостам до 31 марта этого года.


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