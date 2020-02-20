В ООС показали последствия обстрелов в Луганской области. Видео
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Это была скоординированная операция. Попасная, область под Ореховым, Новолуганское, Новотошковское, Желобок. На достаточно таком широком участке враг вел скоординированный огонь, используя запрещенное минскими условиями оружие. Видимо, враг надеялся, что прорвет наши позиции, но не рассчитывал, что мы дадим им достойный отпор", - сказал украинский военный.
Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.
Обстріли збройних формувань РФ по позиціям Об’єднаних сил. Відео
Наслідки обстрілів збройних формувань Російської Федерації по позиціям підрозділів Об’єднаних сил поблизу Попасної. ВідеоОпубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 19 лютого 2020 р.
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