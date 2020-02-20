В ООС показали последствия обстрелов в Луганской области. Видео

Вследствие обстрелов вблизи Попасной было перебито около 400 метров линии электропитания, была обесточена больница

Фото: Операция Объединенных сил

Вследствие обстрелов вблизи Попасной было перебито около 400 метров линии электропитания, была обесточена больница

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Это была скоординированная операция. Попасная, область под Ореховым, Новолуганское, Новотошковское, Желобок. На достаточно таком широком участке враг вел скоординированный огонь, используя запрещенное минскими условиями оружие. Видимо, враг надеялся, что прорвет наши позиции, но не рассчитывал, что мы дадим им достойный отпор", - сказал украинский военный.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще пятеро получили ранения.