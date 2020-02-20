В Киеве состоялась церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни

В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни

В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.



Прозвучали поминальные колокола. Напомним, в эти дни, во время Революции Достоинства погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана.

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