В Киеве состоялась церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни
В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни
В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни
Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.
Прозвучали поминальные колокола.
Напомним, в эти дни, во время Революции Достоинства погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана.
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- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
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