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20 февраля 2020, 10:09 8

В Киеве состоялась церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни

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20 февраля 2020, 10:09 8
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В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни
В четверг, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни

Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве.



Прозвучали поминальные колокола.

Напомним, в эти дни, во время Революции Достоинства погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана.


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