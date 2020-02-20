Два пассажира лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса

По состоянию на 20 февраля двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса. Обоим погибшим было по 80 лет, но их личности и возраст неизвестны

По состоянию на 20 февраля двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса. Обоим погибшим было по 80 лет, но их личности и возраст неизвестны

Министерство здравоохранения Японии подтвердило, что два пассажира круизного лайнера Diamond Princess умерли от нового коронавируса. Более подробную информацию об умерших ожидают позже.



Всего на борту корабля было зафиксировано 624 случая коронавируса.

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