Сводка ООС: на Донбассе ранения получил один украинский военный

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный

Как информирует RegioNews, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары, информирует штаб ООС.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям:

неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов;

рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкиного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

два раза в районе населенного пункта Луганское - с 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.



Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки.



За текущие сутки потерь нет.