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20 февраля 2020, 09:35 3

Сводка ООС: на Донбассе ранения получил один украинский военный

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20 февраля 2020, 09:35 3
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Как информирует RegioNews, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксировано активность снайперской пары, информирует штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по нашим позициям:

неподалеку Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов;
рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;
рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Широкиного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
дважды в районе населенного пункта Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

два раза в районе населенного пункта Луганское - с 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки.

За текущие сутки потерь нет.


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