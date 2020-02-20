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20 февраля 2020, 08:05 25

ВОЗ выяснила, сколько длится инкубационный период коронавируса COVID-19

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20 февраля 2020, 08:05 25
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Всемирная организация здравоохранения привела оценочные данные, согласно которым инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем пять-шесть дней
Всемирная организация здравоохранения привела оценочные данные, согласно которым инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем пять-шесть дней

Как пишет RegioNews, об этом сказано опубликованом в Женеве информационном бюллетене.

Согласно предварительным оценкам, средний инкубационный период составляет пять-шесть дней. Вместе с тем он может длиться от "нуля до 14 дней". В конце января ВОЗ оценивала продолжительность инкубационного периода от двух до десяти дней.

Как следует из информационного бюллетеня, коэффициент летальности, представляющий собой "общее число смертей, поделенное на число подтвержденных случаев в определенное время", составляет, по информации Китайского центра профилактики и контроля заболеваний, 2,3%. За основу при подсчетах была взята статистика 11 февраля. Что касается ситуации вне пределов Китая, то, как подчеркивает ВОЗ, коэффициент летальности там ниже, чем в КНР. Вместе с тем, по мнению организации, "пока очень рано делать заключения" о том, действительно ли существует различие в уровне смертности в Китае и за его пределами, поскольку окончательных сведений о числе выздоровевших и умерших за пределами этой страны нет.

По оценкам ВОЗ, уровень смертности с учетом как диагностированных, так и не охваченных статистикой случаев, может составлять при этом заболевании от 0,3% до 1%.

Напомним, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае более 2 тыс. человек.

Как сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР, количество подтвержденных случаев заражения коронавируса на материковом Китае - 74 576 человек.


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