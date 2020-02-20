ВОЗ выяснила, сколько длится инкубационный период коронавируса COVID-19
Как пишет RegioNews, об этом сказано опубликованом в Женеве информационном бюллетене.
Согласно предварительным оценкам, средний инкубационный период составляет пять-шесть дней. Вместе с тем он может длиться от "нуля до 14 дней". В конце января ВОЗ оценивала продолжительность инкубационного периода от двух до десяти дней.
Как следует из информационного бюллетеня, коэффициент летальности, представляющий собой "общее число смертей, поделенное на число подтвержденных случаев в определенное время", составляет, по информации Китайского центра профилактики и контроля заболеваний, 2,3%. За основу при подсчетах была взята статистика 11 февраля. Что касается ситуации вне пределов Китая, то, как подчеркивает ВОЗ, коэффициент летальности там ниже, чем в КНР. Вместе с тем, по мнению организации, "пока очень рано делать заключения" о том, действительно ли существует различие в уровне смертности в Китае и за его пределами, поскольку окончательных сведений о числе выздоровевших и умерших за пределами этой страны нет.
По оценкам ВОЗ, уровень смертности с учетом как диагностированных, так и не охваченных статистикой случаев, может составлять при этом заболевании от 0,3% до 1%.
Напомним, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае более 2 тыс. человек.
Как сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР, количество подтвержденных случаев заражения коронавируса на материковом Китае - 74 576 человек.
- 09:38 20 февраля У граждан, которые ранее прибыли из Китая не зафиксировали коронавирус - МОЗ
- 09:35 20 февраля Сводка ООС: на Донбассе ранения получил один украинский военный
- 09:22 20 февраля Самолет из Уханя из-за тумана не смог сесть на Харьковщине и летит в направлении Киева
- 09:11 20 февраля Губернатор Полтавской области приехал к митингующим в Новые Санжары
- 08:50 20 февраля В Полтавской области люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных из Китая
- 08:19 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 15:59 14 февраля Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 16:43 14 февраля Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
- 17:59 14 февраля Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
- 17:10 15 февраля Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело