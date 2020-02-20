В Германии неизвестные открыли стрельбу в барах, есть погибшие

В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный устроил стрельбу. По меньшей мере восемь человек погибли, пять серьезно пострадали

В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный устроил стрельбу. По меньшей мере восемь человек погибли, пять серьезно пострадали

Как сообщает RegioNews, стрелок открыл огонь в баре, а затем на одной из площадей города.



Согласно данным Bild, преступник вел огонь из салона своего автомобиля.



Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненых и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.



Как сообщает hessenschau.de, неизвестные атаковали две кальянные в разных районах города. В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.



На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.

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