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20 февраля 2020, 08:19 3

В Германии неизвестные открыли стрельбу в барах, есть погибшие

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20 февраля 2020, 08:19 3
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В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный устроил стрельбу. По меньшей мере восемь человек погибли, пять серьезно пострадали
В немецком городе Ханау недалеко от Франкфурта неизвестный устроил стрельбу. По меньшей мере восемь человек погибли, пять серьезно пострадали

Как сообщает RegioNews, стрелок открыл огонь в баре, а затем на одной из площадей города.

Согласно данным Bild, преступник вел огонь из салона своего автомобиля.

Полиция Ханау подтвердила информацию о пяти тяжело раненых и добавила, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

Как сообщает hessenschau.de, неизвестные атаковали две кальянные в разных районах города. В одном из баров в центре города были застрелены три человека. Затем нападавшие отправились в район Кессельштадт, где были убиты пять человек.

На местах преступлений работает полиция. Преступники скрылись. К их поискам привлечены вертолеты.


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