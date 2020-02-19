В МВФ рассказали, какими путями может развиваться украинская экономика
Самый успешный сценарий - с полным реформированием, средний - с проведением частичных реформ, и самый пессимистичный с откатом реформ, передает RegioNews.
Об этом Люнгман заявил на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве.
По мнению Люнгмана, первый сценарий - это полное реформирование через преодоление отставания, введение рынка земли без ограничений и достижение роста ВВП 6% ежегодно.
Второй вариант — это частичные реформы, что означает сохранение разрыва в судебной системе, рынок земли с ограничениями, и рост на 4%, что сделает население богаче на 20%.
Третий сценарий — это откат реформ, в частности без рынка земли, что обеспечит рост темпами в 1,5%, а население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня.
При этом Люнгман считает, что сейчас Украина находится между вторым и третьим сценарием.
Представитель МВФ назвал сферы, где Украина особо отстает от стран Европы. Это судебная система и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков).
Напомним, 15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.
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