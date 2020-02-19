Сумские депутаты призвали Зеленского заблокировать законы о продаже земли
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Сумского городского совета, инициаторами обращения выступили две депутатские фракции "ВО "Батьківщина" и "ВО "Свобода".
Согласно тексту обращения, нардепы аргументировали несогласие с реформой тем, что земля может стать заложницей спекулятивных действий, в результате которых будет сорвана слаженная работа агропромышленного комплекса, что в свою очередь повлияет на продовольственную безопасность и приведет к дестабилизации ситуации в Украине.
По их убеждению, реформа должна гарантировать: защиту интересов простого крестьянина и фермера; легкий доступ к материальным, дешевых финансовых и других ресурсов индивидуальных крестьянских и мелких фермерских хозяйств; упрощение ведения аграрного бизнеса крестьянами и фермерами; улучшение инфраструктуры на селе и государственных механизмов содействия развитию индивидуальных крестьянских и мелких фермерских хозяйств.
В связи с этим, депкорпус обратился к главе государства с просьбой придерживаться требований по недопущению принятия решений Верховной Радой Украины по проектам законов №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений"; созданию рабочей группы в составе органов местного самоуправления, профессиональных ассоциаций и аграрных союзов, профильных министерств, комитетов ВРУ, результатом работы которой должно стать создание единой национальной программы реформирования земельных отношений; назначению всеукраинского референдума и предоставлению украинцам возможности самостоятельно определяться относительно дальнейшей судьбы сельскохозяйственной земли.
Соответствующий проект решения был поддержан - "за" проголосовали 23 представителя депутатского корпуса с 24 присутствующих.
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