18:49  19 февраля
Коронавирус: МИД назвал время прилета украинцев из Уханя (ФОТО)
16:22  19 февраля
Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 20:04 3

Сумские депутаты призвали Зеленского заблокировать законы о продаже земли

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 20:04 3
Читайте також українською мовою
Депутаты городского совета Сум приняли 19 февраля обращение к президенту Украины о приостановлении рассмотрения законопроектов, в которых говорится об обороте земель сельскохозяйственного назначения, совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений
Фото: facebook/smr.gov.ua
Депутаты городского совета Сум приняли 19 февраля обращение к президенту Украины о приостановлении рассмотрения законопроектов, в которых говорится об обороте земель сельскохозяйственного назначения, совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Сумского городского совета, инициаторами обращения выступили две депутатские фракции "ВО "Батьківщина" и "ВО "Свобода".

Согласно тексту обращения, нардепы аргументировали несогласие с реформой тем, что земля может стать заложницей спекулятивных действий, в результате которых будет сорвана слаженная работа агропромышленного комплекса, что в свою очередь повлияет на продовольственную безопасность и приведет к дестабилизации ситуации в Украине.

По их убеждению, реформа должна гарантировать: защиту интересов простого крестьянина и фермера; легкий доступ к материальным, дешевых финансовых и других ресурсов индивидуальных крестьянских и мелких фермерских хозяйств; упрощение ведения аграрного бизнеса крестьянами и фермерами; улучшение инфраструктуры на селе и государственных механизмов содействия развитию индивидуальных крестьянских и мелких фермерских хозяйств.

В связи с этим, депкорпус обратился к главе государства с просьбой придерживаться требований по недопущению принятия решений Верховной Радой Украины по проектам законов №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и №2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений"; созданию рабочей группы в составе органов местного самоуправления, профессиональных ассоциаций и аграрных союзов, профильных министерств, комитетов ВРУ, результатом работы которой должно стать создание единой национальной программы реформирования земельных отношений; назначению всеукраинского референдума и предоставлению украинцам возможности самостоятельно определяться относительно дальнейшей судьбы сельскохозяйственной земли.

Соответствующий проект решения был поддержан - "за" проголосовали 23 представителя депутатского корпуса с 24 присутствующих.


Владимир Зеленский закон Сумы депутаты рынок земли продажа земли
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Алексей Кошель
Денис Казанский
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »