Кабмин утвердил новые акцизные марки на алкоголь

Кабинет Министров Украины утвердил новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства

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Кабинет Министров Украины утвердил новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства

Как сообщили RegioNews в пресс-службе правительства, нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Также Кабмин поручил Государственной налоговой службе обеспечить изготовление и продажу новых акцизных марок с 25 апреля 2020 года, а с 1 мая прекратить продажу марок акцизного налога старого образца.

В свою очередь, до 1 июня производители алкогольных напитков вернуть акцизные марки старого маркировки к государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина" для дальнейшего уничтожения.

Согласно документу, для ликеро-водочных напитков украинского производства вводится марка зеленого цвета, а для украинской винодельческой продукции - красного. При этом импортные ликероводочные напитки будут акцизную марку фиолетового цвета, а импортные вина и винодельческая продукция - оранжевого.

Также новые акцизные марки будут содержать двухмерный штрих-код быстрого реагирования (QR-код) и линейный штрих-код.