18:49  19 февраля
Коронавирус: МИД назвал время прилета украинцев из Уханя (ФОТО)
16:22  19 февраля
Путин присвоил украинским военным-дезертирам из Крыма статус "ветеранов"
18:10  19 февраля
Зарплата мэра в Хмельницкой области больше, чем у премьер-министра
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2020, 19:30 4

Кабмин утвердил новые акцизные марки на алкоголь

Читайте також
українською мовою
19 февраля 2020, 19:30 4
Читайте також українською мовою
Кабинет Министров Украины утвердил новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства
Фото: journalist.today
Кабинет Министров Украины утвердил новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства

Как сообщили RegioNews в пресс-службе правительства, нововведение начнет действовать с 1 мая 2020 года.

Также Кабмин поручил Государственной налоговой службе обеспечить изготовление и продажу новых акцизных марок с 25 апреля 2020 года, а с 1 мая прекратить продажу марок акцизного налога старого образца.

В свою очередь, до 1 июня производители алкогольных напитков вернуть акцизные марки старого маркировки к государственному предприятию "Полиграфический комбинат "Украина" для дальнейшего уничтожения.

Согласно документу, для ликеро-водочных напитков украинского производства вводится марка зеленого цвета, а для украинской винодельческой продукции - красного. При этом импортные ликероводочные напитки будут акцизную марку фиолетового цвета, а импортные вина и винодельческая продукция - оранжевого.

Также новые акцизные марки будут содержать двухмерный штрих-код быстрого реагирования (QR-код) и линейный штрих-код.


Кабмин алкоголь акцизніе марки акциз
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
14 февраля 2020, 15:59
Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
18 февраля 2020, 14:12
Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
15 февраля 2020, 13:56
Глава правительства рассказал, зачем украинцам две платежки за тепло
14 февраля 2020, 16:43
Резонансный доклад по Украине удалили с сайта Мюнхенской конференции
14 февраля 2020, 17:59
Захват украинцев в Азовском море: полиция завела дело
15 февраля 2020, 17:10
Последние Популярные
Алексей Кошель
Денис Казанский
Ира Дидыч
Все блоги »
Нардеп за 10 миллионов. Кто из харьковских тяжеловесов поборется за "губернаторский" округ
19 февраля 2020, 19:05
Мэрский фальстарт: Кто готовится разделить Запорожье с Ахметовым
19 февраля 2020, 11:00
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »