Конституционный суд признал незаконной ликвидацию Верховного суда Украины

Конституционный суд Украины признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года

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Конституционный суд Украины признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе КС.

Согласно решению суда, изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

"Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402", - говорится в сообщении.

СПРАВКА: в 2016 году в рамках судебной реформы были ликвидированы высшие специализированные суды и создана новая структура Верховного суда как единого суда кассационной инстанции.

Пленум Верховного суда вынес решение, которым назвал неконституционным конкурсный отбор судей в новый Верховный суд, и обжаловал судебную реформу в КС.