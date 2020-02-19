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19 февраля 2020, 19:01 3

В Запорожской области вандалы испортили электричку

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19 февраля 2020, 19:01 3
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Вандалы изрисовали электричку "Сиваш-Запорожье", "художники" раскрасили даже окна вагонов
Вандалы изрисовали электричку "Сиваш-Запорожье", "художники" раскрасили даже окна вагонов

Фото изрисованной электрички опубликовали в одном из местных пабликов в Instagram, передает RegioNews.

Сегодня утром жители области, которые должны были ехать на электричке "Сиваш-Мелитополь-Запорожье" увидели на вокзале разукрашенную электричку.

Как рассказал местным СМИ сотрудник Приднепровской железной дороги, вандали испортили электричку, когда она стояла ночью на станции Новоалексеевка. Дело в том, что этот электропоезд курсирует из Запорожья в Сиваш в вечернее время суток. Он прибывает на конечную станцию, Сиваш вечером. Потом направляется в Новоалексеевку и стоит там до утра. К сожалению, на этой станции вагоны стоят просто под открытым небом, и этим пользуются вандалы и графитчики.


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