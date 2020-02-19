В Черниговской области жители двух сел требуют не закрывать ФАПы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чеline.
Два фельдшерско-акушерских пункта в селах Свитанок и Яхновка в Нижинском районе оставили без финансирования от центральных органов власти.
"Наверное, средств не хватает. Они не должны финансировать ФАПы. Не предусмотрено в медицинской реформе. Медицинская реформа не видит таких учреждений, как ФАПы, и это возложили на местные бюджеты", - высказывает мнение секретарь Свитанкивського сельского совета Светлана Ткаченко.
В деревнях остались в основном пенсионеры, всего в двух населенных пунктах более шестисот человек. Люди много болеют, сами не в состоянии добираться до амбулатории, что за 10 километров.
"Ну, не могут люди без Фапа. Понимаете? Сами старики в селе остались", - говорит жительница села Свитанок Валентина Постол.
"Нас оставят, если профинансирует сельский совет. Если не финансируют местные органы, то ФАПы закрываются", - говорит заведующий ФАПа в селе Свитанок Снежана Хвостенко.
Сельский бюджет виплатив только зарплату для одного фельдшера в селе Свитанок. Людей возмущает, что их бросили на произвол судьбы.
Что касается областной власти, то здесь предлагают помощь в диалоге, что же касается финансирования, то здесь не помогут – средства надо искать на местах.
"Нужно садиться и разбираться. Если у нас будет обращение в управление здравоохранения, то мы готовы разобраться и подсказать. На этой территории есть хозяин – или районная администрация, или объединенная территориальная громада. И есть учреждение, которое оказывает медицинскую помощь. Здесь четко надо определиться. Может, не подписали определенное количество людей декларации и надо их подписать, таким образом средства увеличатся", - комментирует начальник управления охраны здоровья Черниговской ОГА Петр Гармаш.
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