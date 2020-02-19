Полицейскому из Запорожья грозит пожизненное заключение за организацию заказного убийства
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает RegioNews .
Правоохранители установили, что иностранец решил отомстить своему знакомому (также иностранцу). Для этого он привлек полицейского, который обратился к представителям криминального мира для поиска исполнителя заказного убийства.
Он оценил жизнь человека в 4000 долларов США, которые он должен был передать исполнителю после убийства.
Следователи ГБР имитировали смерть потерпевшего. Организатору показали фотографию якобы убитого человека и он передал исполнителю первую часть денег - 2000 долларов США, после чего полицейского и посредника задержали.
Во время досудебного расследования подозреваемым лицам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В случае доказательства вины, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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