Кабмин согласовал назначение заместителя председателя Харьковской ОГА - нардеп
Кабинет министров согласовал назначение Тараса Пастуха заместителем председателя Харьковской обладминистрации
Кабинет министров согласовал назначение Тараса Пастуха заместителем председателя Харьковской обладминистрации
Об этом, как передает RegioNews, в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Пастух Тарас Тимофеевич в прошлом народный депутат Украины от "Самомопомощи". Он станет шестым заместителем председателя Харьковской ОГА.
Тарас Пастух родился в Тернополе. Ему 41 год. Он также был депутатом Тернопольского областного совета, председателем Бучачцькои райгосадминистрации.
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