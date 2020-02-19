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19 февраля 2020, 18:33 7

Кабмин согласовал назначение заместителя председателя Харьковской ОГА - нардеп

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19 февраля 2020, 18:33 7
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Кабинет министров согласовал назначение Тараса Пастуха заместителем председателя Харьковской обладминистрации
Фото: Страница в Facebook Тараса Пастуха
Кабинет министров согласовал назначение Тараса Пастуха заместителем председателя Харьковской обладминистрации

Об этом, как передает RegioNews, в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Пастух Тарас Тимофеевич в прошлом народный депутат Украины от "Самомопомощи". Он станет шестым заместителем председателя Харьковской ОГА.

Тарас Пастух родился в Тернополе. Ему 41 год. Он также был депутатом Тернопольского областного совета, председателем Бучачцькои райгосадминистрации.


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